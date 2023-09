Fedez “perdona” Morgan dopo gli insulti, l'intervento alla conferenza di X-Factor: «Tra noi c'è una sana rivalità. Vedremo che succederà in diretta»

Francesca Michelin non c’è al Teatro Litta. Non è in conferenza stampa. Ma nei live ci sarà. Ad annunciarlo Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia. La stessa excutive parla di Morgan, della decisione di tenerlo come giudice in questa nuova stagione di X-Factor e perdonare le sue frasi omofobe.

X Factor perdona Morgan

«Questa è la giuria.

Morgan è qui con noi. C'è perché alle scuse sono seguiti dei fatti. La decisione di Morgan di destinare metà del suo ingaggio ad un'associazione che rappresenta valori di “inclusion” per hanno reso molto concrete le sue scuse e fa sì che il nostro percorso con lui continui. Ai Live Marco ci sarà». E dal palco fanno sapere anche che la donazione è già stata fatta al Progetto Casa Arcobaleno.

Le scuse del cantante

Poi tocca a Morgan che comincia con la voce un po' commossa: «È stato un momento difficile. È stato un evidente errore linguistico ma le parole sono molto importanti. Io credo molto nelle parole. Per questo ho voluto fare un gesto concreto. Le parole possono essere delle armi pesanti e per questo ho voluto dare concretezza alle mie scuse. Un gesto vero per delle parole che hanno fatto male».

Qualcuno vorrebbe fargli altre domande. «È stato un bellissimo concerto per chi lo ha vissuto, chi non lo ha vissuto ha vissuto solo la bruttezza di quella estrapolazione. Se vogliamo, possiamo continuare a parlarne, ma dopo X Factor, adesso diamo spazio alla musica».

I rapporti con Fedez

Da una polemica al rapporto tra Fedez e Morgan. Alle parole del rientrante Morgan nei confronti di Fedez e Marracash. «In quel periodo ho ho avuto il fuoco di Santanonio e avevo altro a cui pensare. Ora non c'è più bisogno di addentrarci. Andiamo oltre». E al tavolo come saranno i rapporti con Morgan? «Non è successo nulla prima. Non è successo niente oggi. I rapporti tra me e lui sono professionali. C'è una sana rivalità. Quello che sarà poi ai live non possiamo prevederlo...». E Morgan cosa dice? «Mi sono trovato un Fedez molto maturato e molto professionale. Ci sono delle cose che mi piacciono molto di lui. Tra di non c'è rivalità».

Le parole di Ambra

C'è un po' di tensione anche nelle parole di Ambra. «È dura, ci sono 4 personalità che si confrontano. Marco lo conosco da tanto tempo, credo nella sua buona fede. Sa che quando ho qualcosa da dire di diretto glielo dico, mi piacciono i fatti e meno le parole. Ci siamo nascosti dietro le parole, l’hashtag e il mondo resta in mano alle cronache. C’è un distinguo, le offese e le parole. E’ possibile che l’ego arrivi ad offendere. Abbiamo litigato spesso su momenti di egocentrismo, ci ho lavorato anni anche io. Un essere umano parla, l’ego arriva, offende e distrugge, non nasce mai niente. Da donna ho anche il buon senso di aspettare a dire la mia, non mi sento in dovere di dire qualcosa, non ho un’opinione su tutto. Preferisco ascoltare, anche questo crea un po’ più di ordine. In quel tavolo ci scambiamo, non c’è una dominante maschile come non credo di essere l’unica rappresentante, insieme a Francesca, di quel programma».

Morgan sorride e aggiunge: «Non è un dibattito uomini e donne. Si parla di musica».

E parlando di musica l'obiettivo di XF 2023 è quello di trovare dei diamanti grezzi: «Si è sentito molto il cambio di linea - svelga Fedez - A noi arrivano dei ragazzi dopo una prima scrematura fatta da X-Factor. C'è un progetto da costruire. Una cosa mai stata fatta prima. Ci vuole un approccio, un lavoro diverso».