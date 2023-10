Fabrizio Corona a Domenica In: «Mio figlio Carlos ora è con la madre, non so se Nina reggerà le sue condizioni, ho paura lo riporti in Croazia»

Fabrizio Corona parla anche dell'ex moglie da Mara Venier. «Carlos Maria Corona ha fatto 21 anni ad agosto, lui mi ama come padre nonostante conosca i miei limiti». L'ex Re dei paparazzi, prima di lasciare lo studio di Domenica In torna a parlare dei rapporti turbolenti con la ex moglie e le difficoltà per la gestione del figlio che ha una malattia. Ne ha parlato qualche giorno fa a Belve e dopo quell'intervista pare che le cose siano cambiate tra i due ex coniugi.

Fabrizio Corona preoccupato per Carlos

«Carlos ha vissuto con me per anni ma dopo l’intervista con la Fagnani, si è fatta viva la madre Nina Moric ed è da giovedì che è tornato dalla mamma dopo tanti anni»: prova a spiegare i motivi - senza mai entrare nei dettagli - per i quali Carlos era con lui e non con la madre: «Non stava bene lei».

E aggiunge: «nella speranza che Nina possa stare meglio, il tornare a diventare madre è importante; anche Carlos è seguito».