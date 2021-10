Domenica 3 Ottobre 2021, 14:32

Fabio Fazio torna questa sera su Rai3 alle 20 con la diciannovesima edizione del suo programma "Che Tempo Che Fa". Pubblico in studio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck nei loro ruoli di sempre, e un parterre di ospiti da inaugurazione di stagione: il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19; a 50 anni dalla nascita dei Queen, in esclusiva la leggenda del rock Brian May, il chitarrista, autore e membro fondatore del gruppo, con la nuova edizione del suo libro “Queen in 3D”, che regalerà al pubblico un punto di vista interno e personale di una delle più grandi rockband della storia.

Fabio Fazio, stasera torna Che Tempo Che Fa con Brian May e Fedez

E ancora, Nanni Moretti, nelle sale con “Tre Piani”, presentato in anteprima al Festival di Cannes, poi Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, live con il successo dell’estate, “Mille”, certificato 4 volte disco di platino e con più di 120 milioni di streaming tra audio e video.

Primo Maggio

A catalizzare l’attenzione (a urne aperte) dei media e ad accendere i social, la presenza di Fedez: dopo le polemiche scatenate dal suo intervento sul palco del concertone del Primo Maggio, le accuse di tentata censura alla Rai, le controaccuse e l’annuncio di querela per diffamazione da parte dell’azienda (vicenda finita anche sui banchi della commissione di Vigilanza), il cantante, rapper, autore, influencer, guru, torna ospite sugli schermi di Viale Mazzini.

A ufficializzare la sua presenza nello salotto di Fabio Fazio, la scaletta del programma di Rai3, presentata nei giorni scorsi. Una scelta che lascia intendere che la Rai avrebbe deciso di non procedere più in sede penale nei confronti di Fedez. La decisione, presa dai precedenti vertici, non avrebbe avuto seguito per mancanza di alcuni requisiti. Ma il requisito mancante sarebbe proprio la querela che annunciata dalla precedente amministrazione (quella che faceva capo all’ad Fabrizio Salini), non avrebbe poi avuto seguito.

Il tweet

Il commento alle polemiche di Fedez su Instagram non si è fatto attendere: in una serie di “storie”, riprendendo due articoli di stampa sulla vicenda, ha scritto “Old but gold” e “Ops”, accompagnati da alcuni emoticon. Poi, ripostando un tweet che stigmatizzava «la merda nazionale ospite d’onore in Rai», ha chiosato: «Spero che domani mi presentino così. Adorerei troppo».

La nuova stagione 2021-2022 quindi riparte con tutto tanto di accompagnamento social che non guasta mai, in termini di ascolti. Il pubblico torna live ed è confermata la presenza di Luciana Littizzetto, di Filippa Lagerbäck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, mentre continua il focus sull’emergenza Covid-19 con Roberto Burioni.

Lilli Gruber

Nella prima puntata, quella di questa sera, tra i giornalisti ospiti Michele Serra, Lilli Gruber con suo marito, il giornalista francese Jacques Charmelot, al quale ha dedicato il nuovo libro “La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità”, e l’inviata Rai a Kabul Lucia Goracci. A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa - Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Lello Arena e la karateka Viviana Bottaro, vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella specialità kata, prima italiana nella storia a vincere una medaglia olimpica nel karate, all’esordio quest’anno nel programma olimpico.