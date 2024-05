Nemo, il vincitore dell'Eurovision accolto dai fan in Svizzera all'aeroporto di Zurigo

Al ritorno del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024, Nemo Mettler, l'aeroporto di Zurigo è stato testimone di una scena commovente e colorata. Una folla di fan, armati di striscioni e fiori, ha accolto calorosamente il cantante non binario, che con la sua vittoria ha portato in alto non solo la bandiera svizzera, ma anche quella della comunità non binaria. Nemo, che preferisce essere appellato con pronomi di genere neutro, è stato salutato con cartelli con su scritto «Esistiamo, insistiamo, persistiamo», un chiaro messaggio di riconoscimento e affermazione. Altri striscioni recitavano «Donna, uomo, essere umano», sottolineando l'importanza di andare oltre le etichette di genere tradizionali.

Chi è Nemo e la canzone “The Code”

La folla ha avuto l'onore di ascoltare Nemo intonare nuovamente “The Code”, il brano che gli ha garantito la vittoria all'Eurovision. La canzone è un resoconto intimo del viaggio personale di scoperta e accettazione della sua identità di genere, una narrazione che ha toccato profondamente molti ascoltatori in tutto il mondo. Nemo Mettler, originario di Bienne, una città bilingue nel nord della Svizzera e attualmente residente a Berlino, ha espresso la sua gratitudine per l'accoglienza ricevuta: «È stato bellissimo e mi ha dimostrato quanto sia bello far parte di una comunità».