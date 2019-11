Emma Marrone, intervista alle Iene: «Io vittima di stalking, ho lo spray al peperoncino in borsa»

Emma Marrone senza peli sulla lingua. Le Iene hanno intervistato la cantante salentina, in un servizio che andrà in onda stasera 5 novembre su Italia Uno. Tanti i temi toccati, a partire dalla polemica con Matteo Salvini, che le costò parecchi insulti sui social: «Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia».

“Al primo appuntamento? Paga l’uomo, altrimenti lo depenno a vita!”. Stasera chiediamo a @MarroneEmma le 10 regole per fare colpo con lei, ma parliamo anche del milione di dischi venduti e dell’ultimo periodo. A #LeIene dalle 21.15 su Italia1! ➡ https://t.co/PUpPUwXXk4 pic.twitter.com/spqSV6o1x3 — Le Iene (@redazioneiene) 5 novembre 2019

Emma Marrone ha poi rivelato di essere stata vittima di: «Anch’io mi sono ritrovata a dover affrontare stalker. Lo si fa con coraggio e con le persone che si hanno vicino». E ha aggiunto: «Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto». Anche in fatto di uomini Emma sembra avere le idee chiare: «Al primo appuntamento? Paga l’uomo, altrimenti lo depenno a vita!».





