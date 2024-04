Sophie Kinsella, età, vita privata, il successo di I Love Shopping: chi è la scrittrice che ha appena annunciato di avere un tumore al cervello

Sophie Kinsella, la celebre scrittrice inglese, ha appena rivelato ai suoi fan di avere un cancro al cervello. Lo ha fatto tramite un post sui social nel quale ha raccontato le terapie che ha dovuto affrontare e perché ha deciso di non rendere nota prima la notizia. Vediamo insieme chi è l'autrice del bestseller I Love Shopping.

La vita e la carriera

Sophie Kinsella, pseudonimo di Madeleine Sophie Wickham è nata a Londra il 12 dicembre 1969 (quindi ha 54 anni). Dopo essersi laureata nell'interfacoltà di Politica, Economia e Filosofia presso il New College di Oxford, ha lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria per poi dedicarsi totalmente alla narrativa.

Il successo di I Love Shopping

I Love Shopping di Sophie Kinsella, titolo originale "The Secret Dreamworld of a Shopaholic", è uno dei romanzi più emblematici del genere chick lit, pubblicato per la prima volta nel 2000. La serie ha riscosso un enorme successo internazionale, consolidando la reputazione di Kinsella come una delle autrici più amate e seguite del suo genere. La protagonista del romanzo, Rebecca Bloomwood, è una giornalista finanziaria con una passione smisurata per lo shopping. Nonostante il suo lavoro la porti a consigliare agli altri come gestire i propri soldi, Becky si ritrova costantemente sommersa dai debiti a causa delle sue spese compulsive. La contraddizione tra la sua vita professionale e quella personale offre non solo momenti di leggerezza e umorismo, ma apre anche una finestra su tematiche più profonde come l'autocontrollo, la responsabilità e la ricerca della felicità. Il tono leggero e spesso esilarante con cui Kinsella racconta le avventure di Becky ha conquistato i lettori che cercano una lettura piacevole e spensierata. Il successo di I Love Shopping ha portato alla realizzazione di un film omonimo nel 2009, con Isla Fisher nel ruolo di Becky. Sebbene il film abbia apportato alcune modifiche alla trama del libro, ha ulteriormente amplificato l'interesse e l'apprezzamento verso il personaggio di Becky e le sue disavventure finanziarie.

Le opere

La serie che racconta le spericolate avventure di Becky Bloomwood (edita in Italia da Mondadori) continua con I love shopping in bianco (2003), I love shopping con mia sorella (2004), I love shopping per il baby (2007), I love mini shopping (2010) e I love shopping a Hollywood (2014). Tra gli altri suoi libri Sai tenere un segreto? (2003), La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013) Dov'è finita Audrey?! (2015), La mia vita non proprio perfetta (2017), Sorprendimi! (2018), La famiglia prima di tutto (2019), I love shopping a Natale (2019), Amo la mia vita (2020) e Sono esaurita (2023) tutti pubblicati da Mondadori.

Vita privata

Attualmente vive a Londra insieme al marito Henry Wickham e cinque figli (Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella). Sua sorella, Gemma Townley, è a sua volta una scrittrice (e musicista) di discreto successo.

La malattia

La scrittrice inglese ha annunciato il 17 aprile di avere un cancro al cervello. Ha spiegato di aver subito un intervento chirurgico e che sta facendo radioterapia e chemioterapia. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggi sui social. «Era da molto tempo che volevo condividere con voi un aggiornamento sulla salute - scrive l'autrice di tanti best seller - e aspettavo la forza per farlo. Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità».