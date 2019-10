Emma, la prima intervista dopo l'intervento: «Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre il dolore che provavo»

Emma rompe il silenzio. La cantante salentina torna a parlare in un'intervista a Vanity Fair, in cui ripercorre i difficili momenti vissuti negli ultimi mesi, dalla scoperta della malattia fino all'intervento. «Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente - racconta Emma in una video-anteprima pubblicata sui social - Dopo l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c'ero e che stavo bene». La cantante a stento trattiene le lacrime quando confessa di aver visto «per la prima volta mia madre piccola».

Emma si racconta senza peli sulla lingua, mostrando il lato più forte e combattivo del suo carattere: «Non vorrei sembrare presuntuosa, però io mi sono aiutata da sola. Per quanto tanti ti dimostrino amore, famiglia, amici e altri, poi sei tu che ci devi fare i conti. È stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta sin dall'inizio nei confronti delle situazioni. Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti più tremendi. Dico sempre che esiste un Karma. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così e poi ci sarà un risvolto positivo, c'è sempre».



E aggiunge: «Non sono una che professa finte libertà, io sono libera veramente. Fino in fondo. Più che dirlo a parole, lo dimostro con i fatti. Io sono sempre stata così. Libera. Si vive una volta sola e voglio dire sempre quello che penso, perché magari, un domani, sarà di buon esempio per qualcun altro». La versione integrale dell'intervista di Emma uscirà in edicola il 23 ottobre con Vanity Fair.