Elisa Isoardi in lacrime a Verissimo: «Ho vissuto un periodo difficile, non ci parlavamo più»

Elisa Isoardi è ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Reduce dall'esperienza all'Isola dei Famosi, l'ex naufraga esordisce scherzando sul calo di peso dovuto alla partecipazione al reality: «Non portavo la 42 da quando avevo 14 anni». Parlando dell'infortunio all'occhio che l'ha costretta a lasciare il gioco, Elisa Isoardi ha detto: «Mi è dispiaciuto molto dover abbandonare, potevo dare ancora qualcosa». E poi ha aggiunto: «La prima volta che mangi dopo l'isola ti fanno male gengive e denti, perché non sei più abituato a mangiare. Lì quello che conta è sopravvivere».

La commozione - Elisa Isoardi si commuove parlando di sua madre: «Grande donna, se io sono così è perché lei ha portato avanti la famiglia. Lei però forse non accettava che potessi essere debole. A un certo punto non c'era più dialogo. A volte si sbaglia. Non ce l'avevo con lei, con me stessa. Dovevo riordinare un po' di cose della mia vita. Lei è stata brava, mi ha fatto sbollire e poi è bastato venirmi a prendere alla stagione. Tra madre e figlia non c'è bisogno di dirsi nulla, basta uno sguardo. Mi sono resa conto di quante cose mi sono mancate».

