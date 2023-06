Matteo Salvini paparazzato a Ostia mentre bacia la fidanzata Francesca Verdini

Il vicepresidente del Consiglio non riesce a non baciare la sua compagna, Francesca Verdini, di 20 anni più giovane di lui. È più forte di lui. Vince la passione sul lido di Ostia dove Matteo Salvini ha deciso di rilassarsi tra un consiglio dei Ministri e l'altro. A dire il vero ci vorrebbe provare anche lei. Ma niente: Matteo si trasforma in un provocatore e non lascia in pace Francesca intenta a leggere un libro sulla storia dell’Italia contemporanea.

Il ministro delle Infrastrutture - paparazzato dal settimanale Gente - sembra che abbia proprio bisogno di attenzioni.

E così Matteo continua a stuzzicarla: coccole e baci costringendola a rinunciare al suo libro.

Marta Fascina, che fine ha fatto? La "vedova" di Berlusconi scomparsa dai radar di FI (ma il testamento potrebbe cambiare tutto)

Il segretario della Lega finalmente raggiunge il suo obiettivo. Anzi finisce dentro un obiettivo di un fotografo ben appostato. Lui se ne accorge e sorride. Lei anche. Matteo Salvini in versione tenerone non appare tutti i giorni. E nemmeno in spiaggia, in costume, con un fisico non certo da baywatch...

Ma i muscoli non servono. Quando si parla di donne Matteo ha dimostrato di saperci fare. Le due "fidanzate" illustri lo dimostrano. Basta chiedere a Elisa Isoardi per avere conferme...