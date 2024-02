Elisa Isoardi pronta a tornare in Rai. «Sarà la conduttrice di un nuovo programma». Ecco da quando

Ci siamo. Tocca nuovamente a lei. A Elisa Isoardi. Dopo "La prova del cuoco" Elisa "ha attraversato una fase professionale altalenante". La sua storia è nota. Prima è approdata a Mediaset come concorrente dell'Isola dei Famosi, per poi fare rientro in Rai con la conduzione di programmi non certo popolari e con poco budget. Insomma, due insuccessi annunciati. Con poche colpe della conduttrice che, negli anni, non ha mai perso il sorriso e soprattutto la stima di Viale Mazzini.

La novità

Ora, secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, "Elisa ritornerà in video passando dalla porta principale: nella prossima stagione tv sarà sulla prima rete di Viale Mazzini con un programma di primo piano cucito

su misura per lei e in cui tratterà temi a lei cari come la salute, natura, benessere e alimentazione".

I rapporti

Come detto in precedenza, l'Isoardi gode di grande credito dalla Rai e da parte della nuova dirigenza Rai. "Ha conservato ottimi rapporti con il suo ex compagno Matteo Salvini - prosegue il settimanale - e con molti influenti esponenti del centrodestra".