Domenica In, i cantanti di Sanremo 2021 ospiti di Mara Venier: da Ermal Meta a Noemi. La puntata

Sanremo 2021 torna protagonista nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, questo pomeriggio, sono saliti sul palco alcuni dei grandi protagonisti della kermesse musicale che ha visto la vittoria dei Maneskin con il brano Zitti e buoni. Oltre ad Arisa, che si è commossa parlando della sua relazione sentimentale con Andrea Di Carlo, c'erano anche Noemi, Ermal Meta - arrivato terzo a Sanremo con la canzone Un milione di cose da dirti - e il cantautore Aiello.

Noemi

Esibizione da urlo per Noemi, che ha eseguito in studio Briciole e la sanremese Glicine, mostrando tutta l'energia della sua voce, dai contorni decisamente blues. Poi la cantante romana ha parlato degli anni passati a X Factor - belli «come un Erasmus», ha dichiarato Noemi - e del suo rapporto di amicizia con alcuni colleghi. Fra cui Morgan che - ha osservato - ringrazio sempre perché (Morgan ndr.) mi ha fatto cantare i pezzi della tradizione italiana e mi ha aperto un mondo».

Annalisa

Nello studio di Mara Venier è stata ospite anche Annalisa Scarrone, che ha eseguito Dieci, portata sul palco dell'Ariston. «Sta andando tutto molto bene e mi sto divertendo un sacco a portare in giro la mia canzone», ha dichiarato la cantante. Che poi è stata omaggiata da Mara Venier con un mazzo di fiori: «Ovviamente torna quando vuoi», l'ha salutata la conduttrice di Rai Uno.

Ermal Meta

«Io ti volevo incontrare di persona, ma qui da domani siamo in zona rossa», ha annunciato Ermal Meta a Mara Venier. Il cantante di Un milione di cose da dirti è intervenuto in diretta streaming in collegamento da Milano. «È stato un Sanremo bellissimo, quando tornavo a casa mi sentivo a un metro da terra. Mi ha riempito di immenso orgoglio quando mi hanno detto che avevo vinto il premio (come Miglior composizione musicale ndr.) intitolato a Giancarlo Bigazzi», ha detto.

Aiello

Poi è stato il turno dell'ultimo ospite sanremese: Aiello. Un cantante che ha già rubato il cuore della conduttrice di Rai Uno: «Sono pazza di lui», ha dichiarato Mara Venier, che lo aveva già incontrato in un'altra occasione. Aiello ha anche presentato il suo nuovo album Meridionale, in uscita il 12 marzo. Il cantante, dopo aver cantato Ora, ha regalato il vinile dell'album alla conduttrice di Domenica In. Che - da parte sua - non ha nascosto di essersi affezionata alla canzone Ora, di cui ha voluto il bis. «Per te la canterei anche cento volte», ha sorriso Aiello.

