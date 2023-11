Domenica In, domani super ospite Laura Pausini: saltano le interviste a Belen e Fedez

Domani, 26 novembre 2023, torna il consueto appuntamento di rai 1 con Domenica In dalle 14. Ma i cambiamenti sono tanti. Salta infatti l'intervista a Belen Rodriguez (e anche a Fedez) e arriva Laura Pausini. C'è grande attesa per l’arrivo in studio della cantante romagnola, super ospite di Domenica In, che sarà al centro di una lunga intervista con Mara Venier nella puntata di domani, dopo aver vinto il prestigioso riconoscimento “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023. Dopo di lei arriverà in studio anche Antonio Albanese che interverrà per presentare il suo film “Cento Domeniche”, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche.

Domenica In, arriva Laura Pausini e saltano Belen e Fedez

Ma ci sarebbero dovuti stare anche Fedez e belen, che saltano. Alla luce della qualificazione della nazionale azzurra alle semifinali di Coppa Davis, la puntatadi domani di Domenica In andrà in onda infatti in forma ridotta.

Le registrazioni

Al termine della diretta di domenica 26 novembre 2023 si procederà però alla registrazione delle interviste a Belen Rodriguez e Fedez che andranno in onda domenica 3 dicembre 2023 in occasione della dodicesima puntata di Domenica in.