Domenica In, Mara Venier annuncia gli ospiti: «Si riparte con un messaggio di Conte». C'è anche la De Filippi

Mara Venier è pronta a ripartire con Domenica In il 13 settembre. E lo fa con un messaggio speciale, come annunciato dalla stessa conduttrice in conferenza stampa: «Il premier Conte manderà per la prima puntata di Domenica In un videomessaggio di speranza a tutti gli italiani in occasione della riapertura delle scuole». Mara Venier ha aggiunto: «Sarà una nostra esclusiva, ancora non ho visto il messaggio, lo attendiamo per oggi, ma sarà un modo per accompagnare i ragazzi e i bambini che torneranno a scuola».

LEGGI ANCHE Mara Venier: «Ho avuto una profonda depressione, mi avevano rottamata»

Annunciati anche gli ospiti della prima puntata: Loretta Goggi, Romina Power, il professor Francesco Le Foche, Claudio Amendola, Anna Tatangelo e un collegamento con Mika. E poi un annuncio: «In una delle prossime puntate di Domenica In ci sarà Maria De Filippi ospite». Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha spiegato: «La De Filippi potrà essere ospite senza problemi, per decisione mia e dell'amministratore delegato Salini. Non c'è idea di concorrenza che possa scattare».

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA