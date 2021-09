Dayane Mello, molestie a La Fazenda da Nego do Borel? Giulia Salemi: «Siamo preoccupati»

Sabato 25 Settembre 2021, 14:22

C'è preoccupazione sui social intorno a Dayane Mello. L'ex partecipante del Grande Fratello Vip, ora sta partecipando il Brasile ad un altro reality, "La Fazenda" (in Italia andò in onda come La Fattoria"). E sul web nelle ultime ore stanno circolando diversi video allarmanti di fan della modella che raccontano di diversi tentativi di molestie (l'hashtag parla addirittura di «stupro alla Fazenda») da parte di un altro concorrente, Nego do Borel. Già nei giorni scorsi era arrivata una denuncia da parte del profilo ufficiale di Dayane in cui venivano denunciati approcci non desiderati e tentativi di segnalazione alla redazione. Ma nelle ultime ore un'altra ex concorrente del GF Vip, Giulia Salemi, è andata in difesa della modella: «Per favore chi gestisce questo profilo ufficiale di Dayane Mello faccia qualcosa! Siamo arrivati a parlare di stupro? Non stanno tutelando Dayane in quel programma e siamo tutti preoccupati per lei! Perché poi quel pervertito non è ancora uscito? Aiutate Dayane contattate la produzione!».

Mi viene da piangere come cazzo si fa a insinuare che Dayane sia consenziente se gli chiede espressamente di fermarsi più volte perché ha una figlia ed è ubriaca? Stiamo assistendo a uno stupro in tv e nessuno interviene,è agghiacciante



ESTUPRO NA FAZENDA pic.twitter.com/yhS1nHYP3t — 𝘴 𝘢 𝘳 𝘢 ; (@lladyshelby) September 25, 2021

La denuncia sul profilo di Dayane

Il post apparso qualche giorno fa sul profilo ufficiale di Dayane, gestito da persone di sua fiducia, non lasciava spazio a molti dubbi: «A causa del silenzio della rete televisiva e delle molestie che Dayane ha subito ieri sera da un altro partecipante al reality ‘La Fazenda', vogliamo chiarire che si stanno prendendo le misure necessarie. Detto questo, ci teniamo a sottolineare quanto sia deplorevole vedere una donna in uno stato di vulnerabilità, sottoposta ad atti libidinosi, anche dopo aver detto innumerevoli “no”. Oltre a questo episodio, è degno di nota il fatto che negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi segnali di abuso».

«Parla dell'aspetto fisico e delle insicurezze di Dayane, poi le dimostra affetto e la loda, lasciandola confusa su quale suo aspetto sia reale e cosa faccia parte del suo personaggio. La sua psiche è completamente scossa e la sua integrità fisica è a rischio. Ora stiamo aspettando la replica del canale Record in merito alle nostre richieste, confidiamo e crediamo che prenderà posizione per evitare ogni tipo di imbarazzo o danno ai concorrenti».

Lo staff di Do Borel per difenderlo parla invece di razzismo: secondo le persone vicine al concorrente, l'artista sarebbe vittima di falsità per il colore della sua pelle. Eppure secondo Casa Chi di Alfonso Signorini, il cantante in passato sarebbe stato denunciato da tre donne diverse per aggressione e violenza domestica fisica e psicologica. Sta di fatto che per il momento - mentre sui social aumentano di ora in ora gli appelli - Nego do Borel è stato salvato al televoto nell'ultima puntata.