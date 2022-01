Gf Vip, Soleil Sorge pazza di gioia di fronte a Dayane Mello: «Ti amo. Ti penso sempre»

Dayane Mello torna nella casa del Gf Vip. Emozionata e solare. «In quesi sei mesi hai regalato a noi grande emozioni», la ringrazia Alfonso Signorini che stasera l'ha invitata per fare una sorpresa alla sua mica speciale Soleil Sorge. «Ci siamo conosciute a Pechino Express e non siamo andate d'accordo poi una notte siamo state obbligate a dormire insieme e lì ho scvoperto na persona stupenda». Una sorpresa che alla Sorge serve proprio. Dopo l'uscita di Alex Belli l'ex di Uomini e Donne fatica a emergere ma stasera la carica giusta la aspetta in giardino. Una concorrente Dayane che lo scorso anno non si è risparmiata mai, dalla relazione particolare con Rosalinda Cannavò alla morte del fratello, amori e dolori vissuti nella casa di Cinecittà e stasera anche per la Mello l'emozione è tanta.

Gf Vip, l'amicizia speciale tra Dayane e Soleil

«Hai visto amica mia sono qui per te, prima cosa ho fatto un sacco di chiacchere con la tua mamma, hai un esercvito quas fuori e non hai idea di cosa ti aspetta. Sei stanca ma devi rimetterti su adesso non devi più fare sacrifici ma solo di raccogliere i frutti. Ho fatto il Capodanno con andrea e Sophia è qua anche oggi. Hai sbagliato in tante cose ma hai fatto bene tante cose, fuori hai un esercito di fan. Non stare a litigare con la gente non ti porta da nessuna parte, ora hai bisogno di leggerezza per goderti tutto». Quindi è confermato che Dayane è ancora fidanzata con Andrea Turino, l'imprenditore casertano a cui la modella è legata da qualche mese.

La reazione dell'influencer

Il freeze finisce e Soleil può urlare tutta la sua felicità.

«Quanta voglia ho di abbracciarti, ti amo. Ti ho pensato tantissimo, penso sempre a te e penso a cosa faresti te nelle mie situazioni. Sono felicissima che sei tornata con Andre».

Dayane è solo lì per dare consigli alla sua amica:

«Sei una forza della natura, non lasciare che nessuno tolga la tua luce. Devi far vedere il tuo lato dolce anche. La tua famiglia non è qua dentro». Interviene anche Alex Belli: «Avete un'energia pazzesca insieme, Sole sono felice per te». Il gelo cade nella casa e l'influencer ringrazia e torna a parlare con l'amica.