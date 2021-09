Dayane Mello, lo rifà: il bacio alla sosia di Rosalinda Cannavò al reality A Fazenda

Venerdì 17 Settembre 2021, 20:13 - Ultimo aggiornamento: 20:20

Dal Grande Fratello a A Fazenda, Dayane Mello, non ne salta uno di reality. La modella è ora infatti tra i concorrenti della tredicesima edizione de A Fazenda, la versione brasiliana de La Fattoria. Dayanne che nella Casa che nella Casa del Gf Vip si era lasciata travolgere dall'amore per Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), pare abbia imparato bene i meccanismi del gioco (ricordiamo che ha partecipato anche a Pechino Express) e sa cosa funziona e cosa no. Sarà un caso, o forse strategia, fatto sta che la Mello ci ricasca e bacia un'altra concorrente de A Fazenda. Un feeling particolare quello con l'attrice Aline Miniero tanto che si parla già di un nuovo flirt per la ex di Stefano Sala (ed ex anche di Gianmaria Antinolfi concorrente del Gf Vip di questo anno). Ma la storia si ripete e non solo nelle dinamiche ma anche nella scelta delle "prede" la Mello appare seriale. Aline infatti non solo è una collega di Rosalinda ma le somiglia tantissimo. Forse sarà stato questo il motivo che ha portato Dayanne ha dare un bacio stampo sulle labbra della Mineiro, chissà. Quel che è palese e che tra loro c'è un'intesa forte e chissà come andrà a finire stavolta. Con Rosalinda, infatti, (dai racconti delle due dirette interessate) non c'è mai stato niente più di qualche bacio. Ma forse in Brasile il copione potrebbe avere un finale diverso.

Dayane Mello e Rosalinda, come sono i rapporti?

Intanto l'amicizia speciale tra Rosalinda e Dayane sembra essersi proprio gelata. Lei e Dayane Mello si erano dette addio dopo l’esperienza al GF Vip e non sembravano intenzionate a tornare sui propri passi.

A seguire si sarebbero anche rincontrate riviste ma i rapporti non erano gli stessi della casa del GF Vip (sicuramente complice il fatto che Rosalinda ha poi trovato la serenità al fianco di Andrea Zenga). Nonostante i baci bollenti e le parole d'amore dette, rimangiate e ridette Dayane Mello ha precisato che oggi i suoi rapporti con la Cannavò sarebbero del tutto diversi: «In che rapporti sono oggi con Rosalinda? Amiche di Whatsapp, si può dire? Ci sentiamo spesso». E aggiungeva. «Io sono una persona imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle “Rosmello”, la nostra. L’amore che provavamo dentro l’abbiamo portato fuori dalla Casa con una forza così grande che ha superato i confini dell’Italia, toccando il Brasile e il resto del mondo».

Dayane Mello, prima il bacio poi mano nella mano: chi è il nuovo fidanzato

L'irrequieta Dayane

Eppure di recente Dayane Mello era uscita allo scoperto sui social con quello pensavamo fosse il nuovo fidanzato: il modello Alexandre Cunha. Vacanze al mare spensierate e felici, ma è settembre e l'aria cambia, i programmi riniziano e gli amori finiscono.

Dayane Mello: «Il mio sentimento per Rosalinda Cannavò». Cosa svela dopo un mese dal GF Vip

Cosa ne pensa Rosalinda

Nel frattempo Rosalinda poco sembra occuparsi di tutta questa vicenda. Adua è totalmente concetrata nella sua vita privata e soprattutto professionale. Alla bella attrice siciliana è stata affidata la conduzione della finestra social Casa Chi proprio da Alfonso Signorini che lo scorso anno l'ha fortemente voluta nella casa del Gf Vip e che l'ha aiutata a tirar fuori la sua vera essenza. Ogni gorno ora Rosalinda intervista, supportata da giornalisti di gossip, opinionisti e protagonisti della casa più spiata d'Italia.