Mercoledì 27 Aprile 2022, 11:30

Durante Pupa Party, Dayane Mello non ha potuto fare a meno di commentare l’improvvisa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: solo poche settimane fa Lulù era stata Pupa per una sera Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Funday" from Bensound.com

