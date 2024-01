Da noi.. a Ruota Libera, domani torna il programma della Fialdini: da Giancarlo Magalli a Matilde Gioli, tutti gli ospiti di domenica 7 gennaio

Domenica 7 gennaio, alle 17:20 su Rai1, primo appuntamento del 2024 con Francesca Fialdini e “Da noi... a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Da noi... a Ruota Libera, gli ospiti di domenica 7 gennaio

Gli ospiti della prima puntata del nuovo anno saranno: Giancarlo Magalli, protagonista del mondo dello spettacolo, della tv e di numerosi programmi della Rai, che festeggia in questi giorni i 70 anni dall’inizio delle sue trasmissioni; Matilde Gioli, dall’11 gennaio torna a vestire i panni della dottoressa Giulia Giordano nell’attesissima terza stagione della fiction campione d’ascolti “Doc – Nelle tue mani”, in onda su Rai1; Aurora Ruffino, nel cast de “La luce nella masseria”, il film per la tv, in onda il 7 gennaio in prima serata su Rai1, che si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per i settanta anni della televisione e racconta l’arrivo del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni ’60; Ema Stokholma, conduttrice radiofonica, televisiva, scrittrice, alla guida del programma “Radio 2 Happy Family”.