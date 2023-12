Da noi... a Ruota Libera: da Lello Arena ad Antonella Elia, passando per Simone Di Pasquale, tutti gli ospiti di domenica

Ultimo appuntamento del 2023 con «Da noi... a Ruota Libera», il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 31 dicembre alle 17.20 su Rai1.

Gli ospiti di domenica

Ospiti della puntata di San Silvestro, nello studio addobbato a festa e con la ruota, icona del programma, pronta a portare tante sorprese, saranno Lello Arena, il popolare attore napoletano, anche regista, scrittore e sceneggiatore; Antonella Elia, showgirl e attrice, che ha lavorato con i nomi più importanti della tv italiana; Simone Di Pasquale, ballerino e maestro storico del varietà di Rai1 «Ballando con le stelle», e Giovanni Scifoni, attore, nel cast della coproduzione internazionale «Il giro del mondo in 80 giorni» su Rai 2 e con l’attesa nuova stagione di «Doc - Nelle tue mani» su Rai 1, attualmente impegnato a teatro con «Fra.

San Francesco la superstar del medioevo». In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio. «Da noi a ruota libera» è un racconto di storie attraverso le emozioni, i sorrisi, la leggerezza ma anche l’emancipazione e il riscatto di chi ha saputo far girare la ruota della vita. «Da Noi… a Ruota Libera» è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.