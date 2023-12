Un posto al sole, le anticipazioni del 29 dicembre: Damiano riesce a convincere Eduardo a costituirsi

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 29 dicembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo il ritorno di Clara ed Eduardo a Napoli, Damiano riesce a convincere l'uomo a consegnarsi alla polizia.

Alberto è sul piede di guerra e cerca di togliere una volta per tutte Federico a Clara. Eugenio deve gestire una serie di domande scomode da parte del figlio, ignaro che Antonio abbia saputo da Manuel che la madre e Damiano stanno insieme. Dopo un litigio con Micaela, che verte sul loro rapporto di "non" coppia, Samuel riceve un consiglio da parte di Nunzio, che gli fornirà una strategia per riconquistare la Cirillo. Riuscirà il ragazzo a convincere Micaela a tornare indietro sui suoi passi?