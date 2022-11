Ariccia, Antonella Elia scatenata a Palazzo Chigi, per le riprese da inviata della trasmissione "Citofonando Rai 2" condotta da Paola Perego e Simona Ventura in onda la domenica alle 11.15 su Rai 2. La presentatrice-showgirl ha passato alcuni giorni ai Castelli Romani, per raccontare la storia di Teddy Reno e Rita Pavone, i due personaggi che dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90 hanno vissuto ad Ariccia. Dove Teddy Reno organizzò per molti anni la Festa degli Sconosciuti e conobbe Rita Pavone con cui qualche anno dopo si sposò e andarono a vivere alla famosa Villa Ricordi, su via Appia Nuova nella zona di Galloro. Nelle sale principesche e poi nel cortile del Palazzo dei Chigi la Elia, ha ravvivato le giornate del personale e intervistato molti personaggi del posto che hanno conosciuto Teddy e Rita, con la sua solita verve e qualche gaffe durante le registrazioni tra le risate generali di tutti i presenti e della troupe della Rai. Per lei alla fine delle riprese molte foto ricordo, selfie, autografi e in dono qualche prodotto locale delle tipiche fraschette e dei forni di Ariccia, che la hanno affettuosamente ospitata in questi giorni di riprese e registrazioni . In elegante abito giallo canarino e cappotto e calze fucsia ha condotto le interviste e scherzato a lungo con le persone del posto e gli agenti della polizia locale di Ariccia, che erano sul posto per servizio.

(Foto Luciano Sciurba)