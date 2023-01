Da noi... a ruota libera, da Nek a Francesca Chillemi: gli ospiti della puntata di oggi del programma della Fialdini

Nuovo appuntamento, domenica 8 gennaio, su Rai1, alle 17:20, con Francesca Fialdini e “Da noi… a ruota libera”, il programma, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Da noi... a ruota libera, gli ospiti di oggi

Questa settimana arriveranno in studio per raccontarsi con la padrona di casa: Nek, che ha da poco pubblicato l’album “5030” che festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 di carriera, Francesca Chillemi, tra i protagonisti dell’attesissima settima stagione della serie campione d’ascolti “Che Dio ci aiuti”, in onda su Rai1 dal 12 gennaio, Pif, conduttore, autore, regista, attore, che dal 9 gennaio torna nell’access prime time di Rai3, alle 20:15, con il suo programma “Caro Marziano”.

Infine, Roberto Morgantini, fondatore delle “Cucine Popolari” di Bologna, mense in cui ogni giorno vengono serviti pasti per 600 senzatetto emiliani, nate grazie al suo incontro con Lucio Dalla, con il quale Morgantini era solito organizzare ogni anno una cena per i più bisognosi. Oggi le Cucine Popolari sono quattro e hanno il sostegno di tantissimi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi.

L’obiettivo di “Da noi… a Ruota Libera” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. Francesca Fialdini crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti.

In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Rai1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.