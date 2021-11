Che tempo che fa, Christine Lagarde ospite di Fabio Fazio: ecco chi è la prima donna presidente della BCE

Stasera torna l'appuntamento settimanale con Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio. Dalle 20.30 il giornalista assieme alla spalla Luciana Littizzetto e con Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti occuperà la serata di Rai 3 e cercherà di intrattenere tra interviste, attualità e comicità i telespettatori. Vicino all'acquario iconico stasera si siederà Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale d'Europa. Politica e avvocato francese la Lagarde è la prima donna a ricoprire la carica di presidente della BCE (ha assunto l’incarico il 1° novembre 2019 succedendo a Mario Draghi), la prima donna a essere stata eletta direttrice del Fondo Monetario Internazionale dal 2011 al 2019 e, in Francia, è stata la prima Ministra dell’Economia, dell’industria e dell’impiego dal 2007 al 2011.

Il Financial Times l'ha definita il più virtuoso ministro delle finanze europeo nel 2009 per il mondo in cui è riuscita a salvare la Francia dalla crisi economica mondiale. Nel giugno del 2011 Christina Lagarde è diventata direttore generale del Fondo Monetario Internazionale prendendo il posto di D. Strauss Kahn, compito che nel 2016 le è stato riconfermato. Nel luglio del 2019 però il salto vero e proprio. Il Consiglio europeo l’ha ritenuta la persona più adatta per ricorpire la carica di presidente della BCE subentrando a Mario Draghi. All’indomani dell’insediamento di Draghi a Palazzo Chigi la Lagarde ha espresso grande entusiasmo: «L’Italia e l’Europa sono fortunate che Mario Draghi abbia accettato la sfida di aiutare a mettere fine alla crisi economica e sociale dell’Italia, in un momento in cui questa è il Paese dell’Eurozona colpito più duramente dalla pandemia».

Carriera e vita privata

La presidente della Bce Christine Lagarde è nata a Parigi il 1° gennaio del 1956. Sportiva fin da piccola Christine ha fatto parte della nazionale francese di nuoto sincronizzato. È cresciuta in una famiglia di accademici. Una laurea in legge all’Università di Paris-Nanterre e a seguire uno stage per il deputato statunitense William Cohen, futuro Segretario alla Difesa della Presidenza Clinton. Christine Lagarde ha poi collaborato lo studio legale internazionale Baker & McKenzie, di cui nel 1999 è divenuta presidente. Il suo impegno istituzionale è iniziato in Francia nel 2005, quando è stata nominata Ministro delegato al Commercio Estero nel governo de Villepin. Negli anni successivi è stata Ministro dell’Agricoltura e della Pesca nel governo Fillon I. È nel governo Sarkozy (dal 2007 al 2011) è stata anche ministro dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro.

Divorziata da Wilfried Lagarde, è mamma di due figli: Pierre-Henri Lagarde (nato nel 1986, imprenditore nel restauro) e Thomas Lagarde (nato nel 1988, architetto). Dal 2006, il suo compagno è Xavier Giocanti, uomo d'affari di Marsiglia.

L'appuntamento per seguire l'intervista è stasera a CTCF.