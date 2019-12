Non è la D'Urso, invitano la Chiara sbagliata. La Nasti: «Non si confonderanno con il bonifico»

Gaffe dirvertente di Barbara D'Urso che nello spazio dedicato agli influencer confonde Chiara Biasi con Chiara Nasti presente in studio.

Chiara Biasi, Le Iene e lo scherzo. «Per 80 mila euro non mi alzo nemmeno dal letto»

A Live Non è la d’Urso si parla di influencer e dei loro guadagni, e in particolare si torna su Chiara Biasi finita nell'occhio del ciclone dopo aver detto, durante lo scherzo delle Iene: «Io per 80 mila euro nemmeno mi alzo dal letto».

In studio entrano Denis Dosio, Taylor Mega e Chiara Nasti. La D'Urso indica quest'ultima scambiandola per la Biasi, la Nasti leggermente imbarazzata non corregge la padrona di casa e ringrazia, ma gli autori fanno notare la gaffe alla D'Urso che ci ride su «Ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola». Al termine del blocco la Nasti ha iniziato a leggere i commenti sui social e attraverso una storia su Instagram ha risposto divertita: «Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi».



