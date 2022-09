Milano, derubati calciatore Sensi e influencer Chiara Blasi: 2 arresti

(LaPresse) Sono state arrestate uomini ritenuti responsabili dei furti in casa del calciatore Stefano Sensi, avvenuto nel dicembre dello scorso anno e nell'abitazione della influencer Chiara Blasi, nell'ottobre 2021. Si tratta di due cittadini croati: uno dei due è ritenuto responsabile del furto del 23 dicembre 2021, in un appartamento in via Joe Colombo, dove erano stati rubati gioielli, un orologio Patek Philippe del valore di 70mila euro, oltre a capi di abbigliamento e borse della compagna e influencer del calciatore Giulia Amodio, racimolando un bottino di circa 200mila euro. L'uomo è stato identificato attraverso il lavoro della Scientifica e l'analisi di una traccia di sangue che gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto nell’appartamento svaligiato. Le indagini hanno consentito di raccogliere elementi anche in merito a un altro furto commesso nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2021 in corso Venezia, all’interno dell’appartamento della influencer Chiara Blasi.

