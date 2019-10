Chi l'ha visto, chiama in diretta e insulta Federica Sciarelli: «Vaffa***». Gelo in studio Video

Chi l'ha visto , chiama in diretta e insulta Federica Sciarelli: «Vaffa***». Gelo in studio. Durante la puntata del programma di Rai3 è avvenuto qualcosa di inaspettato. La conduttrice ha risposto come di consueto a una telefonata in diretta, ma è accaduto l'incredibile.

Dall'altra parte del telefono una voce maschile ha tuonato: «Sono Michele Caruso, vaffa***». Federica Sciarelli ha mantenuto il sangue freddo e ha commentato: «Ogni tanto capita che questo Michele Caruso, che io lo dico sempre si deve andare a far curare...».

Michele Caruso sarebbe un suo hater già noto. Intanto, l'hashtag #Chilhavisto è entrato in trend topic su Twitter e il video con l'insulto ha fatto il giro del web.

