Casadilego, la vincitrice di X Factor: «La musica per me è sopravvivenza»

Casadilego ha vinto X Factor ma annuncia che appena tornerà a casa «come prima cosa» andrà dal suo insegnante di pianoforte «per fare 8 ore di lezione solo di tecnica, se vorrà». Ha i piedi bien piantati in terra la 17enne cantautrice abruzzese, all'anagrafe Elisa Coclite, della categoria Under donne guidata dal rapper Hell Raton, che ieri sera ha conquistato il talent di Sky, battendo in finale il duo rock dei Little pieces of Marmelade. «Dedico la vittoria al team under donne, con cui in queste settimane siamo cresciute come squadra, e a Manuelito (Hell Raton, ndr), Slait e Machete, che hanno reso questo periodo della mia vita il migliore che potessi desiderare» dice la cantautrice nella conferenza stampa con gli altri finalisti: oltre ai Lpom, il rapper Blind e l'estroso N.A.I.P.. Si conclude così un'edizione che ha visto una crescita degli ascolti rispetto allo scorso anno, con un pubblico per la finale di un milione 900 mila spettatori, la puntata più vista di questa edizione, in crescita del +30% rispetto alla finale 2019. Mentre già da ieri sera si sono aperte le iscrizioni all'edizione 2021 del talent, dal quale a sorpresa al termine della finale si è congedato Alessandro Cattelan, per dieci anni applaudito conduttore.

Per Casadilego la musica «è sempre fondamentale per la sopravvivenza, io la chiamo la mia incontinenza musicale. Qui l'ho vissuta in modo, non più intimo, non più solo mio, in un periodo difficile per tutti. Sto capendo ora l'importanza di portare il nostro mondo fuori». E spiega di non temere di diventare una meteora come è capitato a qualche altro vincitore di talent: «La mia vita musicale è cominciata almeno 10 anni fa e a prescindere dal programma e continuerò a fare musica . Mi interessa relativamente questa corrispondenza social e televisiva, il fatto che possa essere dimenticata non mi spaventa». Durante il programma, Casadilego ha avuto anche un momento difficile per qualche attacco di body shaming sul web. È stato colto dalle telecamere «un mio attimo di down», risponde, ma «io sono super body positivity, amo il mio corpo e il corpo di tutti».

