C'è posta per te, figlio chiude la busta in faccia alla madre di 88 anni: lei lo insulta davanti a tutti, la reazione è virale

Il figlio le chiude la busta in faccia e lei lo insulta. Nonna Maria, una donna di 88 anni, non si è risparmiata nei confronti del figlio Tito, dopo che insieme alla nipote Sara ha cercato di ricucire i rapporti incrinati ormai da tempo. L'uomo aveva abbandonato la madre e la figlia anni fa per farsi una vita lontano dalla sua famiglia di originie, ma le due volevano restaurara un rapporto, ma il tentativo non è andato a buon fine.

«Non voglio vederle, hanno cercato di rovinare la mia armonia», ha detto Tito che ha abbandonato la figlia quando aveva solo 15 anni, la giovane ha provato a instaurare un rapporto con il papà e la nuova compagna ma senza successo. Se Sara è però sembrata dispiaciuta ma piuttosto pacata, non è stata la stessa cosa per la signora Maria che ha insultato liberamente, tra gli applausi del pubblico, l'uomo. «Adesso glielo dico che fa schifo!», ha detto mentre la nipote cercava di calmarla, «Ti rendi conto che fai schifo?!», ma Tito è stato irremovibile.

«Tua madre ha 88 anni. Ce la fai a dormire la notte?», ha detto Maria De Filippi cercando di farlo ragionare, ma lui non ha voluto saperne nulla, ammettendo di non provare alcun sentimento nei confronti di nessuna delle due. Il pubblico ha completamente disapprovato questa reazione e anche il web si è schierato a favore dell'88enne sostenendola non solo nel dolore che può aver provato, ma esaltandone la schiettezza delle sue parole.

