Boomerissima, stasera su Rai 2 la seconda puntata: da Francesco Arca a Giulia De Lellis, tutti gli ospiti e le anticipazioni

Torna stasera alle 21.20 su Rai 2 «Boomerissima», il programma condotto da Alessia Marcuzzi che racconta i personaggi, la musica, i programmi, i film, ma anche gli oggetti, le mode e i fatti di cronaca degli anni '80, '90 e 2000 e li mette a confronto con il presente per vedere se era meglio il passato dei genitori o il presente dei figli. Vediamo ora insieme le anticipazioni, gli ospiti e i concorrenti di stasera che comporranno i due team, Boomer e Millennial.

Opsiti e concorrenti di stasera

Chi saranno i concorrenti di oggi? A comporre il team Boomer, quello che ha quindi vissuto gli anni '80 e '90, ci saranno Francesco Arca, Cristina D'avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni. Per i Millennial, invece, troveremo Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni.

Tanti anche gli ospiti che passeranno in studio, a partire da una star internazionale che si collegherà a sorpresa sul telefonone di Alessia per sbloccare ricordi ed emozioni per boomer, millennial e pubblico a casa. Chi sarà?Ma non è tutto: Cristiano Malgioglio sarà infatti protagonista della categoria «Mito di puntata».

Infine, come sempre, non mancherà il grande impatto scenico, originato dai giochi spettacolari e dalle coreografie a cura del Direttore artistico Luca Tommassini.

