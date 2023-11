Cristina D'Avena a Boomerissima, chi è? Età, il compagno, la “decisione” di non avere figli, il segreto della sua forma fisica, la sorella che lavora con lei e le foto sexy

Cristina D'Avena ospite a Boomerissima. Stasera in tv, su Rai 2 torna lo show condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto (musicalmente parlando, e non solo) boomer e millenial. Tra i millenial ci sarà proprio la cantante nota per essere la voce delle canzoni dei cartoni animati di generazioni intere. Vediamo dunque chi è Cristina D'Avena.