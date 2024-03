Belve, svelati gli ospiti della prima puntata: Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè. Poi toccherà a Fedez. Ecco quando comincia il talk della Fagnani

Esordisce martedì 2 aprile su Rai 2 la nuova stagione di Belve, il programma di interviste condotto da Francesca Fagnani. Nella prima puntata non ci sarà Fedez, forse l'ospite più atteso, la cui intervista andrà in onda nella seconda puntata. Gli ospiti d'esordio saranno invece Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè, pronti a confrontarsi con le domande provocatorie della conduttrice. Per tutti e tre si tratta della prima partecipazione al programma. Appuntamento, dunque, il 2 aprile alle 21:20 su Rai 2.

Fedez quando?

L'intervista al rapper, anche se non andrà in onda nella prima puntata, è comunque confermata e verrà realizzata in questi giorni, così da essere trasmessa nella seconda puntata, in programma il 9 aprile.