Francesca Fagnani: «Fedez a Belve? Parlerà di tutto, a noi non è arrivata nessuna diffida da Chiara Ferragni»

Francesca Fagnani torna martedì 2 aprile su Rai2 in prima serata con Belve e si prepara all'intervista a Fedez, per la quale - dice al Corriere della Sera - la trasmissione non ha ricevuto diffide. «Fedez doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai», ha raccontato la conduttrice.

E sulla diffida di Chiara Ferragni riguardo la vita privata, fa sapere: «A noi non è arrivata nessuna diffida.

Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo».

Gli ospiti

Dei duelli che si scatenano durante le interviste dice: «Anche se risulto antipatica mi va bene, basta che ci sia un sentire, un’empatia. Mi preoccupano di più i silenzi e quando rispondono a monosillabi. Mi uccide la noia, non lo scontro». Tra gli ospiti che hanno detto finalmente sì ci sono Loredana Berté e Antonella Clerici, mentre Emma Marrone continua a dirle di no: «non so perché». Ed Enrico Mentana, suo compagno? «Non mi pare che intervistare i fidanzati porti bene - scherza - E poi non voglio mai far coincidere la vita privata con quella pubblica».