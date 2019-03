Emerson, la confessione della figlia a Domenica Live: «Mio padre? Non parliamo da anni»

L'ex calciatore della Roma e della Juventus, Emerson, non parla da anni con la figlia Karolayne. È stata la stessa donna a raccontarsi a Domenica Live, la trasmissione condotta da Barbara D'Urso su Canale 5. «È veramente difficile essere qui, perché non ne ho mai parlato e mi fa molto male. Ho sofferto tanto quando i miei genitori si sono separati, ero piccola e all’età di 11 anni mi sono sfogata sul cibo, fino ad arrivare a portare una taglia 42 da donna. Oggi non vedo mio padre Emerson da tre anni, di punto in bianco non è più venuto in Italia a trovarmi», ha spiegato.

E ancora. «Come papà sono una sportiva, ho iniziato a giocare a tennis e faccio tornei a livelli internazionali. Lui però non mi ha mai appoggiata, per questo motivo un giorno mi chiamò per offrirmi un lavoro come segretaria del presidente della Fifa, ma rifiutai perché volevo continuare a giocare. Da quel momento non ho più saputo niente di lui».

