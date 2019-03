Luxuria e Daniela Santanché, lite da Giletti. «Si operi se vuole essere donna»

Non è la prima volta che Vladimir Luxuria e Daniela Santanché sono le protagoniste di uno scontro televisivo. Nell'ultimo, avvenuto "Non è l'Arena", l'esponente di "Fratelli d'Italia" ha messo in discussione le scelte di vita dell'ex parlamentare transgender. «Vorrei ripristinare la verità: chi ha il pisello è un uomo e chi ha la vulva è una femmina. Si operi se vuole essere donna», ha detto la Santanché durante il programma condotto da Massimo Giletti su La7.

«Peccato che non esiste anche l'invito a poter operare qualcuno di mentalità - ha replicato Luxuria - perché sarebbe una grande cosa. Lei è nata donna, ma rispetti la mia identità di genere, io mi sono sempre sentita così, se lei non vuole considerarmi così me ne farò una ragione... Si operi lei per cambiare mentalità».

Il dibattito era nato da una semplice questione lessicale. «Qua - aveva esordito la Santanché - si sta cambiando il linguaggio perché viviamo in una dittatura del politicamente corretto. Io sono nata che si diceva zingara ma ora è un insulto, si deve dire rom. Ma al di là del linguaggio, parliamo come mangiamo, normale. Io vorrei ripristinare quella che è la verità: i generi sono due, come nella lingua italiana, che a differenza di altre non ha nemmeno il neutro. Ed è uguale per noi esseri umani. Perché questa cultura gender sta mistificando quella che è la nostra natura. Poi a me Luxuria se vuole fare la donna va benissimo, ma per me rimane un maschio. O se non vuole restare un maschio si opera».

«Peccato che non esiste anche l’invito a poter operare qualcuno di mentalità, perché sarebbe una grande cosa... Le auguro di poter fare un’operazione per cambiare la mentalità», la risposta di Luxuria.

