Ballando on the road, Milly Carlucci torna in viaggio alla ricerca di nuovi talenti

Giovedì 16 Settembre 2021, 11:33

Ballando On the Road riapre i battenti. Dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid, si torna a ballare con il talent itinerante ideato e voluto da Milly Carlucci. Dopo il clamoroso successo delle ultime stagioni (20mila ballerini, 5mila esibizioni, 200 ore di provini e migliaia di km percorsi in lungo e largo per l’Italia) il tour riparte quest’anno nella sua 6° edizione in una versione rivisitata a causa delle restrizioni Covid ancora in corso. La prima parte del casting si è svolta virtualmente. La redazione di Ballando On the Road ha ricevuto durante l’estate le iscrizioni corredate dai video- provini che sono stati tutti visionati da Milly Carlucci e Carolyn Smith che hanno scelto coloro che parteciperanno alla fase seguente. La seconda parte della selezione avverrà in presenza in 3 tappe (nord – centro – sud) e vi parteciperanno solo le 300 unità di ballo (100 per ogni tappa) precedentemente selezionate. Quest'anno dunque 3 tappe, 6 appuntamenti, dedicati ai ballerini di tutti gli stili e di tutte le età, con la passione per il ballo nel cuore. Prima tappa il 18-19 settembre Treviglio, seconda tappa 25-26 settembre Catania e si termina il 2-3 ottobre a Roma. Come sempre, insieme alla Regina del ballo in TV, l’indomabile Carolyn Smith e i Maestri di Ballando con le stelle. I selezionati dalla tappa in presenza avranno la grande occasione di esibirsi nella “finestra” pomeridiana prevista su Rai1, dove verranno giudicati e selezionati dalla giuria composta da Carolyn Smith; Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Otto di loro parteciperanno al torneo “Ballando con te” in diretta il sabato sera nello show dedicato alla danza più amato della tv: Ballando con le stelle.

Per tutti gli altri talentuosi ballerini ci saranno moltissime occasioni di visibilità e professionale come già avvenuto negli anni scorsi anche grazie alla partnership il prestigioso Fini Dance Festival di New York grazie al quale ad esempio, Lorenzo Capeci, ha ottenuto un contratto di apprendistato con la Parsons Dance, prestigiosissima compagnia di danza contemporanea newyorkese. Anche quest’anno, inoltre, Milly Carlucci regala a questi giovani ballerini un’occasione straordinaria, un sogno, iscrivendosi nella categoria PRO si potrà essere valutati per diventare uno dei nuovi Maestri di Ballando con le Stelle 2021. Si parte dunque il 18-19 settembre con la tappa del Nord, Lombardia, dove il casting sarà ospitato dal Centro Commerciale Treviglio (Via Monte Grappa 31, Treviglio- BG). Il tour proseguirà in Sicilia il 25-26 settembre con la tappa del Sud a Catania, presso la sede della scuola Latin style Academy ( via Abruzzi 3, Giarre a CT -) E, per finire, la tappa del Centro che, come di consueto si svolgerà a Roma il 2-3 ottobre. Qui il casting verrà ospitato dal Maximo Shopping Centre (Via Laurentina 865) “E’ veramente una grande emozione poter tornare ad incontrare i ballerini e gli appassionati in tutto il territorio italiano- dice Milly Carlucci -. “Sono stati due anni difficili che ci hanno tenuti distanti gli uni dagli altri, ma la comune passione per il ballo non si è mai sopita. E quindi, si ricomincia alla grande!” Gli incontri con gli appassionati del ballo inizieranno alle ore 13.00 di ogni sabato e domenica in programma. Milly Carlucci, la regina indiscussa del ballo in tv in ogni tappa avrà al suo fianco i grandi maestri del ballo, e una giuria di esperti guidata dalla coinvolgente e severissima Carolyn Smith. Fra i maestri partecipanti potrete incontrare: Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Simone Di Pasquale, Samuel Peron. Il casting si svolgerà a porte chiuse ma per tutti gli appassionati l’appuntamento è sui profili social di Ballando On The Road.