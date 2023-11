Avanti Popolo quando chiude? L'ad Sergio: «Nessuna chiusura anticipata». Quando terminerà

Quando chiude Avanti Popolo? «Ancora una volta alcuni organi di stampa riportano notizie completamente diverse dalla realtà, frutto di una libera interpretazione». Lo dice l'Ad Rai Roberto Sergio, mentre rimbalzano i rumors sul possibile stop per Avanti popolo. «Parlare di 'chiusure anticipatè di alcuni programmi, infatti, è fuorviante. È chiaro che dovremo fare una valutazione anche in riferimento all'andamento dei singoli programmi approfittando della pausa natalizia. Come detto alla presentazione lo scorso luglio i palinsesti autunnali terminano nel mese di dicembre. Quindi, nessuna chiusura anticipata, come qualcuno ha voluto strumentalmente rimarcare».

Cosa è successo

La Presse, che cita fonti Rai, ha riportato nei giorni scorsi la chiusura di "Avanti Popolo", talk di Rai 3 condotto da Nunzia De Girolamo. Non si tratta dell'unica novità inerente i nuovi palinsesti Rai: a non essere riconfermato sarebbe anche "Il Mercante in Fiera" di Pino Insegno, mentre Massimo Giletti - a quanto si apprende - potrebbe tornare in casa Rai con un nuovo programma.

Palinsesti Rai, cancellazioni e ritorni

Non una vera e propria cancellazione in anticipo, quella che toccherà ad "Avanti Popolo" e "Il Mercante in Fiera", bensì una mancata riconferma. I due programmi, infatti, non saranno più nella programmazione a partire da gennaio. Su un possibile ritorno di Massimo Giletti, si apprende invece che il 3 gennaio sarà a ‘Rischiatutto 70’ con Carlo Conti e «nel corso della puntata annuncerà le date del suo nuovo programma che sancisce il suo ritorno alla tv di Stato dopo aver lasciato La7».