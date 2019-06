Uomini e Donne in lutto, Andrea Zelletta piange la morte della nonna

Grave lutto a Uomini e Donne. L'ex tronista Andrea Zelletta piange la morte della nonna. Lo ha annunciato lui stesso postando una storia strappalacrime su Instagram, senza pubblicare nulla nel feed. Il bell'Andrea in queste giorni e nelle ultime ore aveva solamente postato foto e storie divertenti di serate in discoteca e con Natalia Paragoni, scelta proprio a Uomini e Donne, ora la notizia che nessuno avrebbe mai voluto scrivere o leggere. “Ciao nonnina - queste le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne-– proteggimi da lì su”; alla fine del post un paio di ali rosa e uno smile triste che sottolineano lo stato d’animo del fidanzato di Natalia. Nessun post invece sul profilo Instagram della Paragoni che ha voluto mantenere intelligentemente la sua riservatezza su un momento così difficile per la vita di Andrea.

Ultimo aggiornamento: 19:30

