Amici 22, prima puntata serale: Ndg e Megan eliminati, compagni in lacrime. La reazione di Maria De Filippi

Doppia eliminazione nella prima puntata del serale di Amici andata in onda sabato 18 marzo. A dover abbandonare la scuola sono stati: Megan (ballerina) che è stata eliminata subito nella prima manche e Ndg (cantante) che ha perso al ballotaggio con la sua compagna di squadra Federica.

Amici 22, prima puntata serale: Ndg e Megan eliminati tra le lacrime dei compagni. La reazione di Maria De Filippi

Le parole di Maria De Filippi

A differenza della prima, la seconda eliminazione, come da tradizione, non è avvenuta in studio ma nella casetta di Amici 22 per evitare spoiler e rovinare la sorpresa al pubblico.

Federica e Ndg ( vero nome Nicolò Di Girolamo ndr.)in casetta in attesa di scoprire il verdetto parlano con Maria De Filippi della loro esperienza nel scuola di Amici 22 e del futuro. Federica «Ci credo, ma ho paura perchè non so che mi aspetta, che cosa farò e non sono poi così piccola». La De Filippi definisce la sua una «Paura intelligente». A supportare la cantante c'è la sua amica e collega Angelina.

E' il turno di Ndg «Oggi mi sono liberato tantissimo, sto bene, ho potuto mostrare la mia parte e motiva e quella energica, ho dato tutto. Guardando indietro è stato un percorso assurdo. Oggi sono fiero di me». La De Filippi gli ricordo che la mamma qualche giorno fa gli ha detto di essere molto cresciuto e lo conferma anche lei «Ha ragione tua mamma, ed era ora che non avessi paura. Hai fatto anche una battuta carina a Rudy»

Zerby contro Ndg

In puntata Lorella Cuccarini ha rimproverato Rudy Zerby per aver detto del suo alunno di essere come un "imbucato alle feste", pronta e divertente però la reazione di Ndg «Alla fine l'imbucato alle feste è quello che si diverte di più».

Il verdetto

Tutti gli allievi in gradinata per conoscere l'esito: «Siamo arrivati a quel momento - ha detto sempre in voce Maria De Filippi - Nicolò sei tu». Ndg non sembra sorpreso: «Lo sapevo, stare qui ha riacceso qualcosa in me, sono certo che ora c'è un mondo che prima non potevo immaginare e non sapvo come crearmi, ora so come costruirlo. Mi serviva». Gli eliminati della prima puntata del serale di Amici 22 sono dunque Megan e Ndg.