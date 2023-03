Tananai, una ragazza canta "Tango" in via del Corso: lui si avvicina e duetta con lei davanti alla folla incredula

Una giovane cantante di strada stava intonando "Tango" di Tananai in centro a Roma quando, improvvisamente, fra la folla è spuntato proprio lui, l'autore della canzone classificatasi quinta all'ultimo Festival di Saremo. Il cantante si è avvicinato alla ragazza e, a sorpresa, ha preso il microfono cominciando a duettare insieme a lei. La scena è stata ripresa dalle decine di persone presenti, con il video diventato immediatamente virale sui social. Lo stesso Tananai ha condiviso le immagini del duetto improvvisato nel cuore di Roma.

Chi è Virginia Mingoli, la ragazza che ha duettato con Tananai

La ragazza protagonista dell'inatteso show si chiama Virginia Mingoli ed è solita esibirsi in strada nella Capitale. L'incontro con Tananai è avvenuto nella centralissima via del Corso, la stessa dove suonavano i Maneskin prima di diventare famosi. Chissà che questo fortunato (ed incredibile) duetto non possa essere di buon auspicio per la carriera musicale di Virginia.