Tananai, chi è Virginia Mingoli la ragazza del duetto a Roma: «A volte i sogni si avverano»

A volte i sogni si avverano. È quello che è successo Virginia Mingoli, vent'anni, artista di strada che ieri, 13 marzo si è ritrovata a duettare con Tananai a via del Corso sulle note della canzone "Tango". Forse per caso - o chissà, per destino - Virginia stava eseguendo il brano proprio quando il cantante è passato di lì: lei lo ha visto apparire tra la folla, fermarsi ad ascoltarla e applaudirla per poi unirsi a lei in un duetto improvvisato.

Il video del momento è diventato virale sui social: «Sembrava un sogno ad occhi aperti» ha raccontato Virginia, che ancora oggi non riesce a credere a ciò che è successo.