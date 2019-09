Amici Celebrities, staffetta De Filippi-Hunziker alla conduzione: ecco tutte le novità

Andrà in onda a breve, probabilmente entro fine settembre, l'atteso programma Amici Celebrities, una delle principali novità della nuova stagione televisiva di Canale 5. Alla conduzione della versione vip del talent sarà staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker. Quando Hunziker sarà impegnata nell'esordio di Striscia la notizia, al via il 23 settembre sarà De Filippi a presentare le serate con le celebrità del programma da lei ideato. Il timone passerà poi alla collega che sarà alla guida fino alla finale.

Una stagione, per la regina di incontrastata di Canale 5, che si conferma impegnatissima. Dal 9 settembre torna anche Temptation Island versione vip, condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Canale 5 con sei coppie in gara e prodotto da Fascino (di de Filippi ndr) per Mediaset. Poi Maria si impadronirà del sabato sera con Tu Sì Que Vales, dal 28 settembre. Tornando ad Amici Celebrities, come si vede dai primi promo, sono stati rivelati i primi quattro concorrenti per quanto riguarda la disciplina del canto, ovvero: Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto e Laura Torrisi.



Mentre non si sa conosce ancora per quale delle discipline opteranno, ma dovrebbero essere confermati anche Pamela Camassa e il compagno, il conduttore Filippo Bisciglia (che aveva già dimostrato le sue doti canore in Tale e Quale show di Carlo Conti) e Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova) che si dice abbia una passione fin da giovane per la danza. In giuria sono attesi Platinette e Ornella Vanoni. Quando Bastianich a maggio scorso aveva annunciato il suo addio a Masterchef Italia dicendo «Sono pronto a dedicarmi all'altra mia grande passione che è la musica», in molti avevano pensato a X Factor (come giudice, non era ancora infatti stata resa nota la formazione della nuova squadra del bancone del talent di Sky, ndr) e invece ha sorpreso tutti, dedicandosi al suo primo album, Aka Joe, in uscita il 20 settembre, e mettendosi in gioco come concorrente di Amici Celebrities (salvo poi tornare dietro il bancone per Italiàs Got Talent al posto di Claudio Bisio).

E ancora si mettono in gioco Ciro Ferrara, allenatore ed ex calciatore; Emanuele Filiberto, che si è cimentato con canto e ballo (e nel 2010 è arrivato secondo a Sanremo insieme a Pupo e Luca Canonici con la canzone «Italia amore mio»); Laura Torrisi, attrice che nel promo di Mediaset si vede in sala prove alle prese con la canzone Bésame mucho. Dopo il grande successo di ascolti riscontrato dalla versione nip di di un altro prodotto ideato da Maria De Filippi, Temptation Island, condotta proprio da Filippo Bisciglia (si diceva lo ritroveremo in Amici Celebrities come concorrente), a guidare il racconto della costola vip del programma sarà Alessia Marcuzzi, da lunedì 9 settembre in prima serata su Canale 5.

Partecipano: l'attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, il cantautore Pago con l'ex tronista Serena Enardu, l'attore napoletano Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, il più bello d'Italia Simone Bonaccorsi con la prof. dell'Eredità Chiara Esposito, il re del web (che vanta milioni di visualizzazioni) Damiano Coccia detto «Er Faina» con la fidanzata Sharon Macrì, la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi.