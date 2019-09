Amici Celebrities, doppia conduzione De Filippi-Hunziker

Sarà staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker alla conduzione di «Amici Celebrities», la versione vip del talent di Canale 5, una delle principali novità della nuova stagione televisiva, in onda a breve in prima serata sull'ammiraglia Mediaset. Nel periodo iniziale in cui la padrona di casa designata Michelle Hunziker sarà impegnata nell'esordio di «Striscia la notizia» - annuncia la rete in una nota - presenterà «Amici Celebrities» Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di «Amici». Proseguirà poi Michelle Hunziker che sarà alla guida fino alla finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA