Amici 21, riapre la scuola: Raimondo Todaro nuovo prof. e Tommaso Paradiso ospite in studio

Domenica 19 Settembre 2021, 15:01

Riparte, eccezionalmente di domenica, Amici 21. Il talent show, il più longevo tra i programmi televisivi, è giunto alla sua 21esima edizione e per la prima volta la scuola apre le porte di domenica pomeriggio scontrandosi contro la domenica di Mara Venier. La regina di casa, Maria de Filippi prima di partire saluta proprio Mara venier, sua cara amica. Tra le novità assolute l'ingresso nella scuola di Raimondo Todaro, che con un «Mamma Mia!» esordisce emozionato e sorridente tra le cattedre dei docenti di ballo. Riapre così in forma smagliante la scuola di Amici con l’inaugurazione del 21° anno accademico e dal 20 settembre, dal lunedì al venerdì alle ore 16.10, torna su Canale 5 la striscia quotidiana del talent show ideato da Maria De Filippi. Giorno dopo giorno sarà possibile conoscere meglio gli alunni della nuova classe che sono riusciti a conquistare un banco e che, con tantissimo impegno, dovranno lottare per non perderlo. L’appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia Mediaset proporrà il racconto dei momenti più intensi ed emozionanti di ciò che accadrà all’interno della scuola tv del talento: giornate fatte di prove in sala e in palestra, lezioni pratiche e teoriche, verifiche, confidenze, emozioni, pianti, speranze e insicurezze. Con continui confronti con il corpo docente, che, in questa edizione, prevede grosse novità.

APPROFONDIMENTI DEVO DIRVI UNA COSA... Amici, Marcello Sacchetta se ne va I PROGRAMMI Video SPETTACOLI Giulia Stabile, chi è la vincitrice di Amici L'INTERVISTA Aka 7even: «Le challenge sul web? Pericolose. Un ragazzo... CANALE 5 Amici 2021, il cast di ballerini e professori: tutti i nomi (e... INSTAGRAM Sangiovanni, l'attacco di Fabrizio Corona: «Senza la... AMICI Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Lui si sfoga:... MUSICA Sangiovanni a Terni, e arriva anche Giulia Stabile Fotogallery... IL PERSONAGGIO Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: non sarà la...

Amici 21, riapre la scuola: le novità

Riapre così i battenti la scuola di Maria de Filippi. La conduttrice, che ogni anno con il suo programma fa record di ascolti, non sarà da sola. saranno diversi gli ospiti che accoglieranno i contententi del desiderato banco: Tommaso Paradiso (che presenterà per la prima volta in tv anche il singolo “Magari No”), Gerry Scotti, Nino Frassica, Roberto Baggio, Linus, Paola Egonu, Ambra Sabatini, Flavia Pennetta, Raoul Bova, Eleonora Abbagnato, Filippo Magnini, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Dall’edizione di successo dello scorso anno c'è anche un'emozionata Giulia Stabile (che dà anche consigli di "vita" e tattiche di sopravvivenza ai nuovi alunni), Aka 7even, Deddy e il ballerino Alessandro Cavallo. parte della prima puntata è dedicata a Michele Merlo, l’ex allievo scomparso lo scorso 6 giugno: un commosso omaggio da parte di Maria De Filippi, la produzione, la redazione, gli autori e il corpo di ballo dei professionisti del talent. Il cast artistico del programma si arricchisce come detto della presenza del ballerino e coreografo storico di “Ballando con le stelle” Raimondo Todaro che affianca nel ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini mentre nel canto il trio di prof è formato da Lorella Cuccarini (che con una piroetta volta le spalle alla danza), Rudy Zerbi, Anna Pettinelli.