Stasera in tv, Tu si que vales su Canale 5: le anticipazioni della prima puntata

Sabato 18 Settembre 2021, 09:42

Stasera in tv, sabato 18 settembre, Tu si que Vales su Canale 5. Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara conducono la nuova edizione di Tu Si Que Vales in onda ogni sabato a partire dal 18 Settembre. Ancora una volta la giuria sarà composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. A Sabrina Ferilli il compito di dare voce alla Giuria Popolare. New entry Giulia Stabile, che avrà il compito di curare una serie di contenuti che verranno pubblicati sulla piattaforma Witty Tv.

