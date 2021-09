Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Lui si sfoga: «Non sono il suo "fidanzato" e basta. Sprecate il vostro tempo...»

Lunedì 6 Settembre 2021, 08:12

Sangiovanni prende il telefono e affida ai social un lungo sfogo che ha come argomento principale il suo rapporto con Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici 20 e grande protagonista assieme a lui della scorsa edizione del talent. Il cantante di Malibù sbotta nelle stories di Instagram chiedendo rispetto per la sua privacy: «Io non sono il fidanzato di Giulia e lei non è la mia fidanzata», spiega.

Amici 20, Sangiovanni e il rapporto Giulia Stabile: «Quello che abbiamo ora non mi basta più»

«E non perché non lo siamo realmente - continua - ma perché prima di tutto siamo due artisti». Il cantante è stanco del gossip e si chiede come mai la gente si soffermi più sulla relazione amorosa che sul loro lavoro. I due si sono conosciuti tra i banchi della scuola di Amici e si sono innamorati. «Abbiamo convissuto, io facevo del bene a lei e lei a me...»

Lo sfogo arriva dopo le voci sul presunto tradimento di lui con Santa Manu: «Vedo che invece di stare attaccati alla musica, alla danza, all'arte e all'umanità delle persone, siete sempre attaccati al gossip. Perché sprecate il vostro tempo e parlate di cose che non esistono? Perché non pensate che io e lei abbiamo la nostra privacy? È vero che siamo stati in tv e ci vedevate tutti i giorni, ma siamo due ragazzi normali e abbiamo il diritto di vivere la nostra privacy e la nostra intimità. Non siamo parte di gossip, non facciamo gli influencer e non esponiamo la nostra vita privata. Se volete così tanto sapere della nostra vita privata, aspettate la nostra arte».

Poi a chi dice che dovrebbe esporre la sua vita privata perché è il vero motivo del suo successo chiarisce: «Basta intromettersi, insistere, invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che non sapete. Nessuno reca fastidio a voi. Tante persone sono arrivate a dire che dovrei esporre la mia cosa con Giulia perché è quello che mi ha portato al successo, che le mie canzoni spaccano perché lei è entrata nella mia vita. Lei mi ha regalato un sacco di momenti che ho voluto mettere in musica ed evidentemente tanta gente ci si è riconosciuta. Ma perché non posso essere bravo io? E allora 'Tutta la notte', che ha spaccato e ho scritto prima di conoscerla? Come si spiega?.