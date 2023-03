Amici, ecco i nuovi giudici del serale: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè

Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi sono i nuovi giudici del serale di Amici che andrà in onda a partire dal prossimo 18 marzo in prima serata su Canale 5. Una vera e propria rivoluzione considerato che in queste ultime due edizioni abbiamo visto Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto.

Amici, chi sono i nuovi giudici del serale

I tre giurati del serale di Amici22 che andrà in onda da sabato 18 marzo in prima serata sono: Cristiano Malgioglio, paroliere cantante e conduttore televisivo; Giuseppe Giofrè, ballerino professionista di fama internazionale nonchè vincitore nel 2012 per la categoria danza di Amici di Maria de Filippi; e Michele Bravi cantautore, attore ed ex vincitore di X Factor.

Una rivoluzione totale perchè i tre nuovi giudici sostituiranno Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, in carica negli ultimi due anni. Gli allievi che sono stati scelti per la prima serata di Canale 5 che andrà in onda fra poco più di una settimana sono 15.