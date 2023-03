Tish, la cantante di Amici dimagrita e quasi irriconoscibile: «Nel programma le dicevano che era grassa»

Qualche anno fa aveva i capelli rosso fuoco e un segno distintivo: i due puntini disegnati sotto gli occhi. Oggi, Tish è irriconoscibile. Aveva partecipato ad Amici nell’edizione a cavallo fra il 2018 e il 2019 (anno in cui vinse il concorrente Alberto Urso) ed era riuscita, grazie al suo talento, ad arrivare in semifinale e a vincere il premio Tim Music Award.

Con un video condiviso su TikTok, Tish si è mostrata con un look totalmente diverso rispetto al passato: ora ha i capelli lunghi e castani. Ma a non passare inosservato è il dettaglio fisico. Ora, Tish appare assai dimagrita e ha lasciato intendere che il motivo di questo cambiamento sia in qualche modo legato a un trauma personale.

Cosa è successo

Il video condiviso sulla piattaforma ha colpito subito l'attenzione dei fan per l'evidente cambiamento della cantante. «Quanto ha fatto male?», ha scritto Tish come didascalia del video. Questo ha destato sospetto sui social e in molti hanno ricordato tutte le critiche sull'aspetto fisico che la ragazza aveva ricevuto durante la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi. «Al serale aveva preso un po' di peso e in molti le dicevano che era ingrassata», ha ricordato un utente.

Il video è diventato in pochi minuti virale totalizzando quasi 4 milioni di visualizzazioni. Molti utenti hanno mostrato la loro vicinanza alla cantante, a prescindere dal senso del video condiviso sui suoi social. È chiaro che la cantante non faccia riferimento a un periodo felice e sereno della sua vita, per questo tra i commenti si leggono messaggi di buon auspicio: «Ce la farai, sei fortissima», ha scritto qualcuno.