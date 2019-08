Spazio, la Soyuz fallisce l'aggancio con la Iss: «Tutto ok per 200 metri poi...»

La navetta spaziale russa Soyuz Ms-14, con a bordo il robot antropomorfo Fyodor, non ha potuto agganciare la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) a causa di fluttuazioni della navetta che non erano presenti prima: lo ha detto il direttore delle operazioni di volo del segmento russo dell'Iss, Vladimir Solovyov, citato dall'agenzia Interfax. «Non abbiamo potuto portare Fyodor sull'Iss - ha spiegato Solovyov - le cose andavano bene fino a circa 200 metri» dalla Stazione Spaziale, «poi abbiamo riscontrato delle fluttuazioni che non erano presenti prima e nella fase di avvicinamento abbiamo realizzato che non sarebbe stato possibile l'aggancio automatico. Sfortunatamente non abbiamo ancora insegnato a Fyodor come attraccare manualmente». © RIPRODUZIONE RISERVATA