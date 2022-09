Spazio, lanciata la navetta Soyuz: a bordo un americano e due russi

Lanciata dalla base russa di Baikonus (Kazakhstan) la navetta russa the Soyuz MS-22 diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). A bordo c'è Francisco Rubio, il primo americano a volare sulla navetta russa all'inizio della guerra in Ucraina, in virtù di un accordo fra la Nasa e l'agenzia spaziale russa Roscosmos. Con lui sono i russi Sergei Prokopiev, che prenderà il comando della Iss dopo Samantha Cristoforetti, e Dmitrij Petelin. L'aggancio della navetta alla Stazione Spaziale è previsto alle 19,11 circa. Alle 21,45 circa l'apertura del portello e l'ingresso dell'equipaggio nella Iss.

