Fake news, TikTok avviserà gli utenti sui contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale

Venerdì 10 Maggio 2024, 11:07

TikTok ha annunciato una nuova misura per combattere la disinformazione: etichetterà i contenuti creati tramite intelligenza artificiale che vengono caricati sulla piattaforma da fonti esterne. Questa iniziativa vede la collaborazione con la "Coalition for Content Provenance and Authenticity" e l'uso della loro tecnologia "Content Credentials". Questa tecnologia permette di aggiungere metadati ai contenuti, facilitando il riconoscimento immediato e l'etichettatura dei contenuti generati tramite IA. Questa politica fa parte di un impegno più ampio dell'industria tecnologica, che cerca di implementare maggiori sicurezze nell'uso dell'intelligenza artificiale, simile all'iniziativa di Meta a febbraio per la creazione di standard tecnici che aiutino a identificare immagini, video e audio generati da strumenti AI.